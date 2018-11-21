В Отрадном по горячим следам задержан 19-летний насильник
21 ноября 2018 16:54
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Из материалов уголовного дела следует, что преступление было совершено 18 ноября 2018 года. Жительница Отрадного 1999 года рождения около 03.00 решила отправиться в одно из развлекательных заведений города. По пути в клуб у дома на по ул. Советской девушка столкнулась с неизвестным мужчиной, который предложил потерпевшей познакомиться, но та отказалась. Тогда неизвестный ударил потерпевшую по голове и затащил в ближайший гаражный массив.
Полицейские установили, что злоумышленник несколько часов избивал потерпевшую и совершал с ней действия сексуального характера. Около 06.00 девушке удалось вырваться, она убежала к своей подруге, которая живет неподалеку, откуда позвонила в полицию и скорую помощь.
Приехавшие по указанному адресу стражи правопорядка осмотрели место происшествия и опросили пострадавшую. На пустыре за гаражами, где произошло изнасилование, была обнаружена сумка с документами потерпевшей, однако отсутствовал мобильный телефон, фотоаппарат и кошелек с банковскими картами.
В ходе опроса потерпевшая вспомнила, что у злоумышленника выпал из куртки планшет белого цвета с разбитым экраном и фотографией ребенка на заставке. Выяснилось, что у одного из участковых отрадненской полиции недавно в производстве был материал о порче подобного планшета. Фотографию планшета показали потерпевшей и она опознала устройство. Полицейские незамедлительно выехали по адресу прописки владельца данного планшета. Он находился дома, где проживал с супругой и маленьким ребенком. У подозреваемого были обнаружены царапины на лице и руках, а также внимание оперативников привлекло кольцо-печатка подозреваемого. Похожий отпечаток был оставлен на лице пострадавшей.
Мужчина был задержан и доставлен в отдел полиции, а в его квартире произведен обыск, в ходе обыска в квартире злоумышленника были обнаружены банковские карты на имя потерпевшей и фотоаппарат, которые были изъяты и возвращены владелице.
Во время допроса подозреваемый - ранее не судимый житель Отрадного 1999 года рождения, дал признательные показания. Свои действия он объяснил тем, что хотел познакомиться, а потерпевшая отказала в грубой форме и его это разозлило.
На данный момент мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ, в отношении него СУ СК России по Самарской области возбуждены уголовные дела по ч.1 ст.131 УК РФ "Изнасилование" и ч.1 ст.132 УК РФ "Насильственные действия сексуального характера", санкция статей предусматривает лишение свободы на срок до 6 лет, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской областит.
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