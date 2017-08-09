В Отрадном ночью сгорел автомобиль

131

В ночь на 9 августа по адресу: г.о. Отрадный, ул. Победы.Горел автомобиль.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.