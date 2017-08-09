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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Отрадном ночью сгорел автомобиль

9 августа 2017 10:59
131
В Отрадном ночью сгорел автомобиль
Устанавливают причину пожара.

В ночь на 9 августа по адресу: г.о. Отрадный, ул. Победы.

Горел автомобиль.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 3 человека личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.
Пожар ликвидирован до прибытия пожарных подразделений.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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