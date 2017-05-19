В Отрадном молодой человек при конфликте с тремя незнакомцами получил серьезное повреждение после удара ногой в живот

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Со слов потерпевшего, травму он получил по собственной неосторожности, ударившись об дверь автомобиля. Однако у полицейских появились сомнения в правдивости некоторых слов потерпевшего.При выяснении всех обстоятельств сотрудниками уголовного розыска установлены свидетели происшествия. Полицейские выяснили, что накануне пострадавший молодой человек вместе с подругой и знакомым прогуливался в одном из дворов города. Неожиданно к группе молодых людей подошли трое незнакомцев. Как было установлено позднее, ранее один из них встречался с девушкой потерпевшего.В ходе возникшего между молодыми людьми конфликта один из парней ударил 20-летнего жителя Отрадного ногой в живот, после чего трое парней стремительно скрылись.В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили личность обидчика. Им оказался 18-летний местный житель. Официально парень нигде не работает, к уголовной ответственности ранее он не привлекался.По статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.