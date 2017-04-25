В Отрадном 16-летний подросток на машине деда сбил женщину и скрылся с места ДТП

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В Отрадном 16-летний подросток, находясь за рулем автомобиля «Nissan Almera», двигался со стороны улицы Первомайской в направлении улицы Советской. По предварительной версии полицейских, в пути следования подросток допустил наезд на женщину 1963 года рождения, двигавшуюся по левой стороне парковки прямо навстречу. Сразу после этого предполагаемый виновник аварии уехал с места происшествия, не оказав пострадавшей первую помощь.В результате ДТП женщина-пешеход получила телесные повреждения, с которыми в дальнейшем смогла самостоятельно обратиться в одну из городских больниц. После осмотра пациентки врачи приняли решение о ее госпитализации.Опросив потерпевшую и очевидцев происшествия, сотрудники Госавтоинспекции установили государственный регистрационный номер автомашины и личность ее владельца. Выяснилось, что иномарка принадлежит пенсионеру 1942 года рождения, а в момент аварии за рулем находился его внук. За допущенные правонарушения в отношении подростка составлены административные протоколы.В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.