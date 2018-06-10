В Орловской области грузовой поезд на переезде врезался в автобус, в котором находились 15 человек
10 июня 2018 13:26
В службе отметили, что в ДТП попал не рейсовый автобус, а частный. авария произошла на перегоне Лужки — Панково. Источник ТАСС в экстренных службах сообщил, что в автобусе находилась группа художественной самодеятельности, направлявшаяся на праздник в Орел. Всего в автобусе находились 15 человек. По словам источника, для эвакуации пострадавших может быть использован вертолет.
«Сегодня утром в 08:14 на регулируемом железнодорожном переезде перегона Паньково — Лужки-Орловские Московской железной дороги, расположенного в Орловской области, водитель пассажирского автобуса пересекал пути и совершил столкновение с грузовым поездом», — рассказали в РЖД. Согласно предварительной информации, водитель автобуса выехал на переезд перед поездом, на запрещающий сигнал семафора. Работники локомотивной бригады в аварии не пострадали. В РЖД был создан оперативный штаб для координации действий по ликвидации последствий ДТП. Из-за аварии произошла задержка в движении одного из пригородных поездов.
По данным телеканала «РЕН ТВ», автобус направлялся в детский лагерь «Мечта». В то же время «Пятый канал» уточняет, что автобус направлялся на мероприятия, посвященные 90-летию Орловского района. По данным «Пятого канала», в нем помимо музыкантов могли находиться представители местной администрации.
В сообщении управления МЧС по Орловской области говорится, что информация о ДТП поступила в экстренные службы в 8:20 мск. «Поступило сообщение о ДТП по адресу: Орловская область, Орловский район, д. Гать. На место ДТП направлены силы и средства Орловского местного пожарно-спасательного гарнизона», — рассказали в экстренной службе.
Фото: @OrelLife / Twitter
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