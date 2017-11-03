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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Оренбургской области пьяный водитель сбил трех пешеходов

3 ноября 2017 22:40
397
Погиб 16-летний юноша, а две женщины были госпитализированы.
В поселке Энергетик Оренбургской области пьяный водитель наехал на пешеходов, в результате чего погиб 16-летний юноша, а две женщины были госпитализированы, пишет РБК. Об этом сообщается на сайте регионального управления МВД.

В четверг, 2 ноября, 33-летний местный житель на Honda Civic сбил трех человек и скрылся с места происшествия. По предварительным данным, пешеходы двигались по правой обочине в попутном направлении.

Водитель был задержан. По факту произошедшего ведется проверка.

​В конце октября в Новой Москве машина сбила шестилетнего ребенка. Инцидент произошел в Щербинке. Пострадавшего с места происшествия увезли в больницу на вертолете.


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Комментарии



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