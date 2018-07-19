В Оренбургской области из-за подтопления жилых домов после дождя погибли 78-летний мужчина и его 76-летняя супруга
19 июля 2018 23:38
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По версии следователей, инцидент произошел вечером накануне, 18 июля, в селе Зеркло Шарлыкского района, где выпала «значительная норма осадков». В реке Зеркалка, расположенной у населенного пункта, поднялся уровень воды, и она затопила сначала сельский пруд, а потом само Зеркло.
На окраине села первым по направлению движения воды находился жилой дом пожилой пары.
«Женщина оставалась в доме и собирала ценные вещи и документы, мужчина пошел в гараж, чтобы завести автомобиль, в этом момент дом накрыло сильным потоком воды», — говорится в сообщении следователей.
Тела были обнаружены без видимых признаков насильственной смерти. Сотрудники СКР установили, что уровень воды в доме и гараже превышал 1,5 м.
«Жилой дом находился в самой низине. Поэтому все потоки воды устремились туда. Вода там продержалась недолго, она достаточно быстро ушла», — пояснила РБК руководитель пресс-службы губернатора и правительства Оренбургской области Елена Лапаева.
Представитель обладминистрации также заверила РБК, что остальные жители села Зеркло уже вернулись в свои дома, властям не понадобилось разворачивать пункты временного размещения. Системы жизнеобеспечения населенного пункта функционируют, добавила Лапаева. В разговоре с ТАСС она отметила, что из-за подтопления из села пришлось эвакуировать беременную женщину.
В пресс-службе правительства Оренбургской области РБК рассказали, что на территории Шарлыкского района накануне выпало 17 мм осадков. Предварительная причина подтопления населенного пункта — засор водопропускных сооружений на федеральной трассе, поскольку во время ливня в трубы потоками воды принесло обломки деревьев и цистерну. Было также разрушено небольшое гидротехническое сооружение.
В настоящее время на месте происшествия работают оперативный штаб и специальная комиссия, следователи и правоохранители назначили судебно-медицинские экспертизы. «В рамках проверки будет дана оценка действиям (бездействию) должностных лиц ответственных служб и учреждений», — подчеркнули в СКР региона. Ситуация находится под контролем правительства и экстренных служб Оренбургской области.
За день до происшествия местное МЧС предупреждало, что на территории области ожидаются ливни, гроза и усиление ветра с порывами до 15–20 м/с.
Фото: Следственное Управление СК РФ по Оренбургской области
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