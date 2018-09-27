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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Омске "Волга" влетела в подземный переход

27 сентября 2018 22:28
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В результате аварии никто не пострадал, водитель авто от помощи медиков отказался.
В результате аварии никто не пострадал, водитель авто от помощи медиков отказался.

В Сети опубликованы фото из Омска, где автомобиль "Волга" сегодня утром влетел в подземный переход неподалёку от городского цирка на проспекте Карла Маркса.

Об этом сообщает паблик "ЧП Омск" в ВК, передает life.ru.



Фото: © VK/ЧП Омск/ life.ru
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