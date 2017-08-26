В Октябрьском районе Самары в ДТП погиб мотоциклист

223

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом было зарегистрировано 25 августа примерно в 23-00 в Октябрьском районе Самары. По данным инспекторов ГИБДД, водитель мотоцикла Стелс 1998 г.р. двигался по Северо-восточной магистрали со стороны улицы Ново-Садовой в сторону Осипенко. По предварительной версии полицейских, не выбрав безопасную скорость и не справившись с управлением, мотоциклист допустил наезд на бордюрный камень по ходу своего движения.В результате ДТП мотоциклист от полученных травм скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. В настоящее время сотрудники органов внутренних дел продолжают устанавливать все обстоятельства произошедшего. По результатам проведенной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает облМВД.