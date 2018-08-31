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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Октябрьске женщина оступилась и упала с высоты 7 метров в овраг

31 августа 2018 22:14
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В результате падения, пострадавшая получила множественные травмы.
30 августа в Октябрьске Самарской области произошёл несчастный случай. Совершая пешую прогулку по оврагу, женщина оступилась и упала с высоты 7 метров. В результате падения, пострадавшая получила множественные травмы.

В 15:15 спасатели ПСО Октябрьска на спасательном катере прибыли к прибрежной зоне, на спуск по улице Шишулина, где находилась травмированная женщина.

Для транспортировки пострадавшей в машину скорой помощи спасатели задействовали носилки.

В 16:00 женщину передали медикам для дальнейшей госпитализации в больницу, передает пресс-служба ПСС Самарской области.


Фото:    пресс-служба ПСС Самарской области
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