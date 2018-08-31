В Октябрьске женщина оступилась и упала с высоты 7 метров в овраг
31 августа 2018 22:14
60
В 15:15 спасатели ПСО Октябрьска на спасательном катере прибыли к прибрежной зоне, на спуск по улице Шишулина, где находилась травмированная женщина.
Для транспортировки пострадавшей в машину скорой помощи спасатели задействовали носилки.
В 16:00 женщину передали медикам для дальнейшей госпитализации в больницу, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
31 августа 2018 22:20
Московский «ПАРУС» проиграл в Казани дело о компенсации убытков, возникших из-за потери контракта на организацию АСУДД в Самаре. Закон
45
31 августа 2018 13:58
Строение было признано самовольно возведенным. Закон
725
30 августа 2018 22:16
40-летний россиянин был вынужден уплатить штраф в размере 450 евро. Закон
177
30 августа 2018 16:49
Она внесла заведомо ложные сведения в «автоматизированную систему ФССП РФ». Закон
212
29 августа 2018 21:32
Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Самары для рассмотрения по существу. Закон
208
29 августа 2018 21:18
Он потребовал от гражданина 500 тысяч рублей за вынесение в отношении того постановления об отказе в возбуждении уголовного дела. Закон
205
29 августа 2018 16:29
Организация задолжала по налоговым платежам более 900 тысяч рублей. Закон
321
Происшествия
31 августа 2018 22:14
В результате падения, пострадавшая получила множественные травмы. Происшествия
49
31 августа 2018 21:59
Если бы не скорость реагирования и профессионализм спасателей, последствия были бы трагичными. Происшествия
68
31 августа 2018 21:51
При очистке кислородного резервуара произошел хлопок, в результате которого погибли двое рабочих. Происшествия
70
Криминал
31 августа 2018 12:32
Оба похищенных транспортных средства не были оборудованы сигнализацией. Криминал
140
31 августа 2018 11:41
Во время проверки документов сотрудники полиции почувствовали, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя. Криминал
111
31 августа 2018 11:17
Кражи происходили с апреля по август текущего года. Криминал
139
Видео
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
288
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
817
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1449
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
1024
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1839
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1603
Фоторепортажи
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
302
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1220
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
833
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
927
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
929
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
677
Мероприятия
В Самаре на площади Куйбышева состоится грандиозный спортивный праздник – турнир по баскетболуSamara Open–2018