В Октябрьске спасатели эвакуировали со льда Волги замерзающего мужчину уже занесенного снегом

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Вечером около острова Большое Толовое очевидцем с береговой линии был замечен человек, лежащий на льду без движений на протяжении 15 минут.В 17.35 к месту происшествия на аварийно-спасательном автомобиле была направлена дежурная смена спасателей в количестве трех человек. Мужчину ,занесенного снегом, в неадекватном состоянии обнаружили на льду. В результате воздействия низких температур у него наблюдалось обморожение конечностей.Пострадавшего привели в чувство, накрыли изотермическим покрывалом и на носилках доставили до береговой линии. В 18.55 спасательная операция была успешно завершена; мужчину передали врачам скорой медицинской помощи. Благодаря своевременному обращению очевидца к спасателям удалось спасти человеческую жизнь. Сильная метель и темное время суток могли значительно осложнить проведение поисково-спасательных работ на акватории Волги, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.