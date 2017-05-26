В Октябрьске самарчанка обокрала своего сожителя и его мать

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Полицейские выяснили, что мужчина проживал совместно с сожительницей. Предположили, что именно она может быть причастна к краже. Однако подозреваемая на тот момент проживала в Самаре. Точный адрес проживания потерпевшему был не известен.Вскоре местонахождение женщины было установлено. Ее задержали сотрудники уголовного розыска Сызрани и доставили в отдел полиции для установления всех обстоятельств произошедшего. Жительница Самары 1973 года рождения в совершении преступления призналась. Она рассказала, что часть похищенного продала, а вырученные и украденные у сожителя деньги потратила на собственные нужды.По статье «Кража» было возбуждено уголовное дело.В ходе оперативных мероприятий полицейские установили причастность женщины к краже денег у матери потерпевшего – жительницы города Сызрань 1956 года рождения. По версии сотрудников уголовного розыска, преступление произошло в служебном помещении предприятия, на котором работала пожилая женщина. Утром она оставила сумку в комнате и ушла выполнять свои служебные обязанности, а по возвращению денег уже не обнаружила. Как выяснилось, мама потерпевшего и его сожительница работали на одном предприятии. После этого женщина обратилась за помощью в полицию.В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося. Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото fotopic.org