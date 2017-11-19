В Октябрьске ночью тушили крупный пожар

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Ночью 19 ноября по адресу: г.о. Октябрьск, ул. Комарова, произошел пожар. Пламя охватило дом и надворные постройки на 180 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 5 единиц техники. Пожарные справились с огнем за 40 минут, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.