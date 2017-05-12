В Октябрьске на улице Мельничной полыхали сараи на площади 250 квадратных метров

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Горели сараи на площади 250 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 4 единицы техники.Пожар был локализован в 14:04, пожар ликвидирован в 14:50.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.