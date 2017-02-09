В Октябрьске на Волге спасатели с помощью веревок достали из промоины лосенка

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Очевидец, наблюдавший за переходом лосенка, обратился за помощью к спасателям.В 12.55 на аварийно-спасательном автомобиле к месту происшествия отправились спасатели Поисково-спасательного отряда Октябрьска.При извлечении из промоины лосенка спасатели использовали веревки. Детёныш не сопротивлялся и спасателям не мешал.В 13.25 лосенка доставили на спасательную станцию, обогрели и передали работникам лесного хозяйства, сообщает пресс-служба ПСС Самарской области.