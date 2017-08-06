В Октябрьске молодой человек украл дорогой велосипед у подростка
6 августа 2017 19:42
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По указанному в сообщении адресу выехала следственно-оперативная группа. Полицейские осмотрели место происшествия, установили и опросили возможных свидетелей случившегося. В ходе оперативных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления, сотрудники уголовного розыска задержали ранее не судимого жителя города Октябрьска 1999 года рождения. Как установили оперативники, подозреваемый присмотрел транспортное средство заранее и, как появилась возможность, похитил дорогостоящий велосипед.
Похищенное имущество предполагаемый злоумышленник продал, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.
Местонахождение велосипеда установлено, он изъят, и в скором времени будет возвращен владельцу.
По признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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