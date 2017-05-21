В Октябрьске, после застолья, собутыльники вынесли из квартиры пьяной хозяйки телевизор

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По указанному адресу выехала следственно-оперативная группа. Оперативники выяснили, что в день совершения преступления женщина распивала спиртные напитки с двумя малознакомыми молодыми мужчинами. Когда застолье подошло к концу, они стали выносить из ее жилища телевизор, пользуясь тем, что хозяйка дома находится в состоянии алкогольного опьянения. Заявительница пыталась помешать злоумышленникам, но у нее ничего не вышло.Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемых в совершении преступления. Ими оказались жители города Октябрьск 1992 и 1989 годов рождения. По данным правоохранителей, один из злоумышленников ранее уже привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и неправомерное завладение автомобилем без цели хищения. Как выяснили стражи правопорядка, похищенное имущество подозреваемые продали, а вырученные деньги пропили.В настоящее время по статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело. Телевизор изъят и в скором времени будет возвращен владелице, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.