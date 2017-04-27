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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Обшаровке задержан мужчина, который нанес ножевое ранение своему знакомому

27 апреля 2017 17:12
129
В настоящее время Безенчукским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство».
В дежурную часть по Приволжскому району поступило сообщение из больницы о госпитализации с травмами 49-летнего мужчины, находящегося в состоянии алкогольного опьянения. В медицинское учреждение незамедлительно была направлена следственно-оперативная группа для установления обстоятельств произошедшего.

Из материалов, собранных сотрудниками полиции следует, что в селе Обшаровка между потерпевшим и мужчиной 1962 года рождения на почве неприязненных отношений произошел конфликт. Не совладав с собой, злоумышленник нанес ножевое ранение своему оппоненту.

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили его местонахождение. Мужчина признался в содеянном.

В настоящее время Безенчукским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.




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Комментарии



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