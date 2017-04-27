В Обшаровке задержан мужчина, который нанес ножевое ранение своему знакомому

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Из материалов, собранных сотрудниками полиции следует, что в селе Обшаровка между потерпевшим и мужчиной 1962 года рождения на почве неприязненных отношений произошел конфликт. Не совладав с собой, злоумышленник нанес ножевое ранение своему оппоненту.В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили его местонахождение. Мужчина признался в содеянном.В настоящее время Безенчукским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на убийство». В отношении мужчины избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.