В Новокуйбышевске женщина украла из магазина четыре флакона с шампунем
31 мая 2017 17:18
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В начале мая в отдел полиции обратилась директор одного из магазинов города Новокуйбышевска с заявлением о том, что из торгового зала неизвестная похитила четыре флакона с шампунем на общую сумму более тысячи рублей.
В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции отсмотрели материал с камер видеонаблюдения. На записи четко видно, что подозреваемая кладет шампунь в карманы куртки и за пояс джинсов. На видеоряде заметно: рядом с женщиной в момент хищения находился мужчина, по действиям которого можно определить, что он старается предотвратить грабеж - хватает злоумышленницу за руки, пытается отобрать спрятанный в одежду товар. Однако подозреваемой удается убежать с неоплаченными флаконами шампуня из магазина.
При просмотре видеоматериала участковые уполномоченные сразу опознали женщину, которая неоднократно становилась фигуранткой уголовных дел по хищению товаров из различных магазинов города. Полицейские задержали ее по месту жительства. Как было установлено, ранее 38-летняя швея одного из частных предприятий ранее уже была судима за кражу. Вину свою она признала, однако призналась - похищенный товар успела продать.
В отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Ей избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
Фото pixabay.com
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31 мая 2017 18:36
Им назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно, с испытательным сроком на 3 года и штрафом в доход государства каждому по 1 миллиону 235 тысячи рублей. Закон
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31 мая 2017 17:17
Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет 2 месяца, с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 1 миллиона... Закон
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31 мая 2017 15:50
Участок был огорожен изгородью, имелась будка для охраны, шлагбаум. Закон
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31 мая 2017 17:18
Как было установлено, ранее 38-летняя швея одного из частных предприятий ранее уже была судима за кражу. Вину свою она признала, однако призналась - похищенный... Происшествия
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