В Новокуйбышевске женщина, управляя автомобилем «Chevrolet», на перекрестке сбила велосипедиста

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По предварительным данным полицейских, в пути следования на перекрестке неравнозначных дорог женщина не предоставила преимущество в движении и допустила наезд на велосипедиста 1995 года рождения.В результате ДТП молодой человек получил травмы и обратился в медучреждение. После оказания помощи пострадавший отпущен домой.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель транспортного средства находился в трезвом состоянии.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ ВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ ВД по Самарской области