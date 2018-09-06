В Новокуйбышевске водитель ВАЗ-21102, нарушивший ПДД, врезался в световую опору и погиб на месте ДТП

65

Напротив дома № 13 по ул. Промышленная нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на обочину, где врезался в световую опору.В автомобиле находился только водитель. В результате ДТП 32-летний житель, работавший на одном из предприятий города, скончался на месте происшествия до приезда бригады СМП.Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области