В Новокуйбышевске водитель ВАЗ-21102, нарушивший ПДД, врезался в световую опору и погиб на месте ДТП
6 сентября 2018 18:07
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Напротив дома № 13 по ул. Промышленная нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части, выехал на обочину, где врезался в световую опору.
В автомобиле находился только водитель. В результате ДТП 32-летний житель, работавший на одном из предприятий города, скончался на месте происшествия до приезда бригады СМП.
Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области
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