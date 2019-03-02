В Новокуйбышевске спасли рабочего, который сорвался и повис на карнизе при очистке снега с крыши
2 марта 2019 16:44
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Один из рабочих сорвался и повис на карнизе в надежде на скорый приезд спасателей.
Последним же пришлось пришлось останавливаться на всех светофорах: «мигалки» им совсем недавно отменили.
Человеку пришлось ждать помощи намного дольше, чем раньше.
Счет времени реально шел на секунды, человек в любой момент мог сорваться и погибнуть.
К счастью, коммунальщик продержался до прибытия спасателей. Его благополучно спасли.
Фото: gorodnsk63
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