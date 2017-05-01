В Новокуйбышевске сотрудники ГИБДД задержали вора

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По данным оперативников, ранее судимый безработный местный житель 1990 года рождения тайно похитил в одном из магазинов города товар на общую сумму около 3000 рублей и попытался скрыться с места происшествия. Полицейские задержали подозреваемого раньше, чем работники магазина заметили пропажу. Задержанный признался в содеянном.В настоящее время в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото tverlife.ru