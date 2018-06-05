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В Новокуйбышевске с третьего этажа пятиэтажного дома отвалился балкон

5 июня 2018 21:50
Скорее всего, из-за сильного ветра.
5 июня в Новокуйбышевске с третьего этажа жилого дома на улице Миронова обрушился балкон, сообщает 63.ru со ссылкой на местных жителей. Скорее всего, из-за сильного ветра.

С помощью спецтехники разобрали обломки балкона.

По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. 
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