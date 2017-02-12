В Новокуйбышевске разыскивают пропавшего мужчину
12 февраля 2017 11:37
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В Новокуйбышевске пропал Голованов Василий Петрович 1974 года рождения. Мужчина исчез 6 февраля, сообщает ДПСО «Лиза Алерт Самарской области».
Мужчина может быть дезориентирован.
Приметы: рост 185 см., телосложение среднее, волосы темные с проседью, глаза светло-карие.
Был одет: куртка синяя, джинсы черные, ботинки черные, шапка черная вязаная.
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