В Новокуйбышевске пожилой мужчина погиб на пожаре

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Утром сегодня, 25 мая по адресу: г.о. Новокуйбышевск, п. Русские Липяги, ул. Ульяновская, произошел пожар.Горели домашние вещи на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 8 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.К сожалению, на пожаре погиб мужчина 1949 года рождения.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.