В Новокуйбышевске пострадал водитель УАЗа, столкнувшись с автомобилем Тойота Ланд Крузер

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Одно из ДТП произошло утром в Новокуйбышевске. Мужчина 1959 года рождения, управляя автомашиной УАЗ-390995, двигался по улице Промышленной со стороны города Новокуйбышевска. По предварительной информации полицейских, водитель нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и столкнулся с автомобилем Тойота Ланд Крузер 200, двигавшемся во встречном направлении. В результате ДТП пострадал 53 летний пассажир автомашины УАЗ, которой был госпитализирован в больницу с травмами спины.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители транспортных средств находились в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области