В Новокуйбышевске полицейские оперативно отработали информацию о подозрительной коробке, обнаруженной во дворе дома
17 мая 2017 19:15
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На место незамедлительно выехали сотрудники дорожно-патрульной службы, уголовного розыска, участковые уполномоченные полиции, следственно-оперативная группа в полном составе, руководители подразделений территориального органа внутренних дел во главе с и.о. начальника подполковником полиции Денисом Поповым. Также по указанному адресу прибыли 2 экипажа вневедомственной охраны Управления Росгвардии по Самарской области.
Полицейские оцепили территорию, охватившую близлежащие улицы, и объясняли горожанам, где можно обойти опасное место. Подозрительная коробка заблокировала въезд во двор двухэтажного 12-квартирного дома, в связи с чем участковый уполномоченный полиции совместно с представителем МЧС, используя пожарную лестницу, по крышам близстоящих гаражей проникли во двор. Этим же путем полицейские провели эвакуацию 4 жителей дома на безопасное расстояние.
В 12:15 инженерно-техническая группа ОМОН (на транспорте) Управления Росгвардии по Самарской области приступила к осмотру обнаруженной коробки. По результатам проведенного осмотра было принято решение разрушить подозрительный предмет при помощи гидроудара. Взрывчатых веществ и взрывных устройств на месте уничтожения не обнаружено. Коробка оказалась пустой. По истечении трех часов оцепление было снято, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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