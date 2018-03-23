В Новокуйбышевске ночью мужчина обокрал два магазина

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Полицейские установили, что похититель проник в оба магазина, разбив стеклопакеты входных дверей. Срабатывала сигнализация, но злоумышленник до приезда охранной организации успевал забрать продукты питания, дорогой алкоголь и сигареты.В помещениях магазинов полицейские обнаружили и изъяли следы обуви и отпечатки пальцев рук. На причастность к совершению преступления были проверены ранее судимые лица. В ходе проведения оперативных мероприятий преступник был устанолвен – местный житель 1974 года рождения, ранее судимый за кражу, незаконное приобретение и хранение боеприпасов.Мужчину задержали сотрудники отдела уголовного розыска. Как пояснил оперативникам подозреваемый, он нигде не работает и решил похитить продукты и алкоголь, чтобы часть украденного продать, а другую часть - употребить в пищу.Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным престпулениям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.