Я нашел ошибку
Главные новости: 
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В Москве скорая помощь сбила двух пешеходов на переходе
В Самарской области обсудили обеспечение пожарной безопасности населения региона в предстоящий весенне-летний период
Вход на публичные обсуждения является открытым.
В Самаре состоятся публичные обсуждения правоприменительной практики органов государственного контроля МЧС России
Цель акции - привлечение внимания к проблемам охраны окружающей среды, рационального природопользования и формирования повседневной экологической культуры.
Самара традиционно поддержит Международную экологическую акцию «Час Земли»
Он вынес продукты питания, дорогой алкоголь и сигареты на 50 тысяч рублей. Мужчина нигде не работает и решил похитить продукты и алкоголь, чтобы часть украденного продать, а другую часть - употребить в пищу.
В Новокуйбышевске ночью мужчина обокрал два магазина
21 марта на свалке произошел выброса газа, из-за чего пострадали более 50 детей. Власти ввели на полигоне режим ЧС.
Главу Волоколамского района Московского области уволили на фоне ситуации с полигоном «Ядрово»
По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело.
Самарец, воспользовавшись беспомощностью своей пожилой матери-инвалида, забрал у нее деньги и пропил их
Мужчина, который до марта 2017 года работал инспектором рыбоохраны, в ходе расследования дела свою вину не признавал, пытался избежать уголовной ответственности и на допросах сообщал ложные сведения о непричастности к незаконной добыче биоресурсов.
Бывший инспектор рыбоохраны пытался обманом избежать наказания за незаконную рыбалку
сегодня  Пятница, 23 марта, 20:14
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 23/03:
USD 56.84
-0.66
EUR 70.31
-0.26
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Новокуйбышевске ночью мужчина обокрал два магазина

23 марта 2018 18:39
78
Он вынес продукты питания, дорогой алкоголь и сигареты на 50 тысяч рублей. Мужчина нигде не работает и решил похитить продукты и алкоголь, чтобы часть украденного продать, а другую часть - употребить в пищу.
В отдел МВД Новокуйбышевска обратились директора двух магазинов с заявлениями о том, что в ночное время злоумышленник проник в помещение их торговых точек и похитил товар. Причиненный материальный ущерб составил более 50 тысяч рублей.

Полицейские установили, что похититель проник в оба магазина, разбив стеклопакеты входных дверей. Срабатывала сигнализация, но злоумышленник до приезда охранной организации успевал забрать продукты питания, дорогой алкоголь и сигареты.

В помещениях магазинов полицейские обнаружили и изъяли следы обуви и отпечатки пальцев рук. На причастность к совершению преступления были проверены ранее судимые лица. В ходе проведения оперативных мероприятий преступник был устанолвен – местный житель 1974 года рождения, ранее судимый за кражу, незаконное приобретение и хранение боеприпасов.

Мужчину задержали сотрудники отдела уголовного розыска. Как пояснил оперативникам подозреваемый, он нигде не работает и решил похитить продукты и алкоголь, чтобы часть украденного продать, а другую часть - употребить в пищу.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время сотрудники полиции проверяют задержанного на причастность к аналогичным престпулениям, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

 
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
23 марта 2018  17:54
Мужчина, который до марта 2017 года работал инспектором рыбоохраны, в ходе расследования дела свою вину не признавал, пытался избежать уголовной ответственности и на допросах сообщал ложные сведения о непричастности к незаконной добыче биоресурсов.
Бывший инспектор рыбоохраны пытался обманом избежать наказания за незаконную рыбалку
Мужчина, который до марта 2017 года работал инспектором рыбоохраны, в ходе расследования дела свою вину не признавал, пытался избежать уголовной... Закон
154
23 марта 2018  14:40
ООО "Правда" оштрафовано за порчу плодородного слоя почвы в Волжском районе
ООО "Правда" оштрафовано за порчу плодородного слоя почвы в Волжском районе
  Закон
100
22 марта 2018  18:55
Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 19 мая 2018 года.
Бывший совладелец "Окон С.О.К." заключен под стражу по подозрению в убийстве жены
Суд избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца до 19 мая 2018 года.  Закон
529
22 марта 2018  16:58
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно.
В Самаре бывший сотрудник Росгвардии осужден за получение взятки
Приговором суда ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 4 года условно.  Закон
256
22 марта 2018  16:38
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей.
В Самаре бывший инспектор полиции признан виновным в покушении на мошенничество
Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в доход государства в размере 100 тысяч рублей.  Закон
246
22 марта 2018  16:25
Возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу.
21-летний самарец принуждал двух несовершеннолетних девушек заниматься проституцией в арендованной квартире
Возбуждено уголовное дело. Молодой человек заключен под стражу.  Закон
1046
22 марта 2018  15:04
Расследование уголовных дел прокуратурой города взято на контроль.
В Самаре возбуждены уголовные дела по бандитизму: раскрыта преступная группировка
Расследование уголовных дел прокуратурой города взято на контроль.  Закон
365
Весь список
Происшествия
23 марта 2018  19:37
Обстоятельства случившегося устанавливаются.
В Москве скорая помощь сбила двух пешеходов на переходе
Обстоятельства случившегося устанавливаются.   Происшествия
60
23 марта 2018  18:39
Он вынес продукты питания, дорогой алкоголь и сигареты на 50 тысяч рублей. Мужчина нигде не работает и решил похитить продукты и алкоголь, чтобы часть украденного продать, а другую часть - употребить в пищу.
В Новокуйбышевске ночью мужчина обокрал два магазина
Он вынес продукты питания, дорогой алкоголь и сигареты на 50 тысяч рублей. Мужчина нигде не работает и решил похитить продукты и алкоголь, чтобы часть украденного... Происшествия
77
23 марта 2018  17:54
По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело.
Самарец, воспользовавшись беспомощностью своей пожилой матери-инвалида, забрал у нее деньги и пропил их
По статье «Грабеж» возбуждено уголовное дело.  Происшествия
83
Весь список
Криминал
23 марта 2018  15:22
303,36 граммов наркотика уже были расфасованы на партии по 10 граммов.
В Самаре полицейские, во время обыска в квартире, обнаружили почти 1,5 кг героина
303,36 граммов наркотика уже были расфасованы на партии по 10 граммов.   Криминал
107
23 марта 2018  11:55
За кражу телефонов самарец получил условный срок
За кражу телефонов самарец получил условный срок
Инцидент произошел после застолья. Криминал
135
23 марта 2018  10:33
В Самарской области в квартире жилого дома нашли трупы женщины и ее сына с ножевым ранением Оба члена семьи были пенсионерами и официально не работали.
В Самарской области в квартире жилого дома нашли трупы женщины и ее сына с ножевым ранением
Оба члена семьи были пенсионерами и официально не работали. Криминал
168
Весь список


Видео
12 марта 2018  12:45
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео Стадион обещают достроить к началу апреля.
Испанский спутник снял «Самара Арену» из космоса: видео
Стадион обещают достроить к началу апреля.
ЧМ-2018
1132
16 февраля 2018  14:00
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году Первое место в рейтинге занял мобильный телефон.
Социологи назвали наиболее популярные покупки россиян в 2017 году
Первое место в рейтинге занял мобильный телефон. В стране
758
15 февраля 2018  13:42
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Состоялся первый в мире турнир роботов-лыжников: видео
Турнир проходил на 80-метровом горнолыжном спуске.
В мире
698
12 февраля 2018  09:29
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
14-летняя жительница Тольятти покорила жюри ТВ-шоу «Ты супер»
Она выступила с песней Dernière Danse от певицы Indila.
Культура
1473
30 января 2018  10:23
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Вблизи самарских школ устанавливаются информационные таблички с благодарностью водителям за внимательность
Госавтоинспекцией Самары совместно с социальными партнерами разработаны несколько видов табличек. Социум
880
30 января 2018  09:52
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших.
В Самарской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в мошенничествах в различных регионах РФ
Они требовали денег за прекращение якобы уголовного преследования близких пострадавших. Криминал
973
Весь список

Фоторепортажи
18 февраля 2018  16:34
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
В Самаре празднуют Масленицу: ФОТО
Основные гуляния развернулись на площади им. Куйбышева.
Культура
1580
2 февраля 2018  10:42
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост» Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
В Самаре проходит V юбилейная международная выставка «УшиЛапыХвост»: ФОТО
Выставка будет работать по 4 февраля в ВК «Экспо-Волга».
Социум
901
20 ноября 2017  19:45
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель» Это 11500 магазин X5 Retail Group.
В Самаре торжественно открылся гипермаркет «Карусель»
Это 11500 магазин X5 Retail Group.
Новости компаний
4158
6 ноября 2017  20:20
В Самаре прошла генеральная репетиция Парада Памяти Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Генеральная репетиция Парада Памяти состоялась в Самаре: ФОТО
Завтра, 7 ноября в параде примут участие более 5000 человек.
Социум
2364
17 сентября 2017  19:49
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов
В Самаре состоялся праздник День дружбы народов: ФОТО
Гостями стали делегации муниципальных районов и городов области, представители национальных общественных объединений и молодежных организаций Самары и...
Социум
2823
11 сентября 2017  13:15
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В Самаре День города отметили красочным авиашоу
В воскресенье, 10 сентября, мероприятия, приуроченные к Дню города, прошли во всех районах Самары.
Социум
2711
Весь список

Мероприятия
В Самаре пройдет специализированная ярмарка вакансий для жителей Красноглинского района
В Самаре пройдет фольклорный фестиваль «Волжская мозаика»
Бесплатное флюорографическое обследование проведут в самарском в СПИД-центре
Весь список
  • Благотворительынй спектакль д‘Артаньян
Популярное
за сегодня

Российских дипломатов вывезут из Лондона самолетом из «кокаинового дела»

692

Госавтоинспекторы в Самарской области закончили работу на месте ДТП с 3 грузовиками

610

На месте смертельного ДТП с тремя грузовиками под Сызранью работали спасатели

439
за неделю

Здание автосервиса на Авроре тушили более трех часов (Уточненная)

2685

Явку на выборы президента РФ в Самарской области комментируют эксперты

2013

Жительницу Отрадного оштрафовали за оскорбление участницы группы в «Viber»

1585
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда