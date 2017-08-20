В Новокуйбышевске на проезде Ударников горел дом и надворные постройки

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р.Горел дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 33 человека личного состава и 9 единиц техники.Пожар был локализован в 18:59, пожар ликвидирован в 19:10.Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото: пресс-служба облМЧС