В Новокуйбышевске на проезде Ударников горел дом и надворные постройки
20 августа 2017 22:47
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Горел дом и надворные постройки на площади 100 квадратных метров.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 33 человека личного состава и 9 единиц техники.
Пожар был локализован в 18:59, пожар ликвидирован в 19:10.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает пресс-служба облМЧС.
Фото: пресс-служба облМЧС
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