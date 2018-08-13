В Новокуйбышевске на озере отдыхающие спасли женщину, у которой остановилось сердце прямо в воде

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Одна из отдыхающих увидела, что женщина, которая куплась, вдруг ушла под воду, свидетели ЧП стали звать на помощь. Первым на подмогу бросился случайный прохожий, которым оказался профессиональный военный. Ему начали помогать дежурные спасательного поста. Вместе они вытащили женщину из воды, военный попытался освободить ее легкие от воды.Услышав крики, на место ЧП прибежала заместитель начальника Добровольной пожарной команды "Служба спасения Самарской области" Ольга Фадеева, которая отдыхала на озере в то утро. Женщина является профессиональным спасателем и фельдшером по образованию. Она констатировала остановку сердца и смогла грамотно организовать реанимационные действия (искусственное дыхание и непрямой массаж сердца).В итоге к приезду "Скорой помощи" женщина не только задышала самостоятельно, но и начала приходить в себя. Ее направили в стационар, сейчас ее состояние оценивается как удовлетворительное, в врачи выясняют, что стало причиной потери сознания в воде.