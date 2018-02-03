В Новокуйбышевске мужчина вывозил украденные из чужого дачного домика вещи, на санках
3 февраля 2018 18:47
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Заявитель пояснил, что злоумышленник отжал дверь и проник в домик, откуда похитил инструменты, газовую плиту и металлические столбы. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.
Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража».
Сотрудники уголовного розыска приступили к розыску вора и имущества потерпевшего.
Через два дня пострадавший опять обратился в отдел полиции с заявлением о том, что неизвестный злоумышленник похитил и поврежденную при первом проникновении входную металлическую дверь, стоимостью 6 тысяч рублей, с дачного домика.
По статье «Кража» было возбуждено еще одно уголовное дело.
В результате оперативно-розыскных мероприятий вор был задержан, им оказался житель города Новокуйбышевска - безработный молодой человек, 1985 года рождения. В прошлом году он привлекался за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.
Задержанный пояснил, что таким образом решил получить денежные средства. Постоянно находясь в данном дачном массиве, он предполагал, что потерпевший и его соседи не живут на дачах. Мужчина рассказал, что украденные громоздкие вещи унес самостоятельно: частично в руках, частично на санках. Часть похищенного изъята. Расследование продолжается.
Полиция напоминает: чтобы предотвратить совершение подобных краж необходимо принять все меры к укреплению входных дверей и окон, по возможности оборудовав их железными решетками. Не оставляйте ценные вещи в дачных домах без присмотра. В случае обнаружения кражи из дома, дачи или с дачного участка, немедленно обращайтесь в полицию по телефону «02», при этом приняв все необходимые меры к недопущению уничтожения возможных следов преступления, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.
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