В Новокуйбышевске мужчина во время ссоры вытолкал сожительницу в открытое окно квартиры на четвертом этаже
13 декабря 2018 16:40
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В дежурную часть Новокуйбышевска поступило сообщение от местного жителя о том, что в заброшенном гаражном боксе обнаружено тело неизвестной женщины.
Следственно-оперативная группа городского отдела полиции провела тщательный осмотр места обнаружения тела, собрала необходимые улики и подробно опросила заявителя. Со слов заявителя, около полуночи он услышал звук падения тяжелого предмета, через некоторое время увидел на улице соседа, проживающего на четвертом этаже. Заявитель проследил за его действиями и сообщил об увиденном в полицию.
Дежурный отдела полиции довел информацию о розыске подозреваемого до всех ближайших патрулей полиции и Росгвардии.
Находившиеся рядом с местом происшествия сотрудники Росгвардии приняли меры к задержанию злоумышленника и передали его сотрудникам полиции. Подозреваемым оказался сожитель погибшей женщины - безработный житель города 1991 года рождения, ранее судимый за причинение тяжкого вреда здоровью в результате нарушения Правил дорожного движения при управлении автомобилем.
Задержанный признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах произошедшего. В квартире, где проживали сожители, собралась компания и распивала спиртные напитки. Между мужчиной и женщиной произошла ссора, во время которой злоумышленник взял пострадавшую за руки и туловище и толкнул в открытое окно. Выглянув в окно и увидев, что женщина не двигается, он поспешил скрыть следы преступления. Злоумышленник вышел на улицу и оттащил тело в гаражный массив.
СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.
Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области
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