В Новокуйбышевске молодой человек воровал канализационные люки

200

В полицию Новокуйбышевска за помощью обратились работники муниципального предприятия. Представитель организации рассказал, что с улиц города пропали 9 канализационных люков. Сумма ущерба составила около 11 000 рублей. Злоумышленник, оставляя колодцы открытыми, подвергал опасности жизнь и здоровье жителей города.Ранним утром экипаж сотрудников Росгвардии, находившийся на маршруте патрулирования, обратил внимание на легковой автомобиль «Renault», двигавшийся по городу. Правоохранители заметили, что транспортное средство сильно перегружено. При осмотре в багажнике машины были обнаружены два 50-киллограммовых канализационных люка. Для дальнейшего разбирательства водитель – местный житель 1993 года рождения был доставлен в дежурную часть отдела полиции.В ходе опроса задержанный признался в краже и рассказал правоохранителям, что таким образом хотел подзаработать. Похищенное он планировал сдать в пункт приема металлолома. Полицейским молодой человек подтвердил, что причастен к аналогичным преступлениям, совершенным ранее.В отношении подозреваемого - ранее не судимого работника таксомоторной организации возбуждено уголовное дело о краэе, сообщает облМВД. Злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ведется следствие. Имущество, обнаруженное в машине, в ближайшее время будет возвращено в коммунальную службу города. В настоящее время сотрудники полиции выясняют местонахождение остального похищенного имущества.