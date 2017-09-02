В Новокуйбышевске гость избил хозяина квартиры сковородкой и обокрал его

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Когда алкогольная продукция закончилась, гость потребовал деньги у хозяина кватиры. В ответ на заверения об отсутствии денег, сосед повел себя агрессивно, начал избивать товарища, нанес удары по голове вазой из под цветов и сковородкой. После чего забрал принадлежащий пострадавшему телевизор, телефон, личные вещи и скрылся. Потерпевший обратился в лечебное учреждение, где медики установили, что мужчине причинен вред средней тяжести.По информации полицейских злоумышленник ранее судим за хулиганство, грабеж и незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Мужчину задержали в этот же день. Похищенные вещи он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.По статье «Разбой» было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.