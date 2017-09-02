Я нашел ошибку
Главные новости: 
Следующий матч самарцы проведут 6 сентября. На своем поле наша команда сыграет с
"Крылья Советов" на выезде проиграли "Оренбургу" – 2:3
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины.
В Безенчукском районе в озере Казаркино нашли труп мужчины
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали мужчину. 43-летний ранее судимый местный житель пояснил полицейским, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил.
В Отрадном сосед сорвал с пенсионерки цепочку и сережки
По статье «Разбой» было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
В Новокуйбышевске гость избил хозяина квартиры сковородкой и обокрал его
В Самарской области провалили выполнение "майских" указов Президента. Но увеличили зарплаты чиновников
В Самарской области провалили выполнение "майских" указов Президента. Но увеличили зарплаты чиновников
Меру решили ввести для уменьшения загрязнения окружающей среды, учитывая то, что, в среднем, полиэтиленовый пакет разлагается в природе 450 лет.
Брюссель запретил одноразовые пластиковые пакеты
Поступило устное обращение об оказании содействия в отношении водителей транспортных средств, которые осуществляют парковку в местах, отведенных для инвалидов, и создают аварийные ситуации, нарушая ПДД РФ.
Сотрудники ГИБДД провели спецрейд на автопарковке аэропорта «Курумоч»
Герои Советского Союза, Российской Федерации вспоминали ситуации, которые во многом повлияли на ход исторических событий, повлияли на формирование личностных качеств. А кадеты имели возможность получить более полную, объективную картину «из первых уст» с
В День знаний Герои Советского Союза и РФ провели «Урок мужества» для воспитанников Нижегородского кадетского корпуса ПФО
сегодня  Воскресенье, 3 сентября, 00:00
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +18 °C, Тольятти  +19 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 02/09:
USD 58.06
-0.49
EUR 69
-0.62
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Новокуйбышевске гость избил хозяина квартиры сковородкой и обокрал его

2 сентября 2017 18:29
152
По статье «Разбой» было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
Сотрудники полиции установили, что мужчина встретил своего соседа 1972 года рождения, который зашел к нему в гости. Мужчины распивали спиртные напитки.

Когда алкогольная продукция закончилась, гость потребовал деньги у хозяина кватиры. В ответ на заверения об отсутствии денег, сосед повел себя агрессивно, начал избивать товарища, нанес удары по голове вазой из под цветов и сковородкой. После чего забрал принадлежащий пострадавшему телевизор, телефон, личные вещи и скрылся. Потерпевший обратился в лечебное учреждение, где медики установили, что мужчине причинен вред средней тяжести.

По информации полицейских злоумышленник ранее судим за хулиганство, грабеж и незаконное приобретение и хранение наркотических средств. Мужчину задержали в этот же день. Похищенные вещи он сдал в ломбард, а вырученные деньги потратил на собственные нужды.

По статье «Разбой» было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
1 сентября 2017  20:47
Он пробудет под домашним арестом до 3 ноября включительно.
Главе департамента градостроительства Самары Сергею Рубакову продлили домашний арест на два месяца
Он пробудет под домашним арестом до 3 ноября включительно.  Закон
374
1 сентября 2017  18:28
Причинив организации ущерб на сумму 570 тысяч рублей.
В Похвистнево бывший главбух «НПС» незаконно перечисляла деньги организации на свой личный расчетный счет
Причинив организации ущерб на сумму 570 тысяч рублей.  Закон
501
1 сентября 2017  14:58
О поимке предполагаемых организаторов теракта ФСБ объявила накануне, 31 августа.
Подозреваемые в организации теракта на 1 сентября в Москве планировали взрыв «кисы» и нападение с топором
О поимке предполагаемых организаторов теракта ФСБ объявила накануне, 31 августа.  Закон
271
31 августа 2017  19:39
Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.
Житель Безенчукского района в пьяном виде угнал в селе Ольгино два автомобиля
Суд с учетом мнения государственного обвинителя признал подсудимого виновным и назначил ему наказание 2 года 8 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в... Закон
205
31 августа 2017  18:39
Противоправной деятельностью она занималась в течение месяца.
Жительница Сызрани пойдет под суд за организацию незаконной игорной деятельности
  Закон
202
31 августа 2017  18:15
В настоящее время органами местного самоуправления ведутся работы по уничтожению дикорастущих растений.
В Пестравском районе прокуратура выявила участки с дикорастущей коноплей
В настоящее время органами местного самоуправления ведутся работы по уничтожению дикорастущих растений.  Закон
191
30 августа 2017  19:50
Ее ждет наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года.
Тольяттинка пойдет под суд за повторную продажу алкоголя несовершеннолетнему
Ее ждет наказание в виде штрафа в размере до восьмидесяти тысяч рублей или исправительных работ на срок до одного года.  Закон
209
Весь список
Происшествия
2 сентября 2017  18:36
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины.
В Безенчукском районе в озере Казаркино нашли труп мужчины
Правоохранители устанавливают обстоятельства гибели мужчины.  Происшествия
488
2 сентября 2017  18:31
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали мужчину. 43-летний ранее судимый местный житель пояснил полицейским, что похищенное имущество продал, а вырученные деньги потратил.
В Отрадном сосед сорвал с пенсионерки цепочку и сережки
Сотрудники уголовного розыска по горячим следам задержали мужчину. 43-летний ранее судимый местный житель пояснил полицейским, что похищенное имущество продал, а... Происшествия
144
2 сентября 2017  18:29
По статье «Разбой» было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.
В Новокуйбышевске гость избил хозяина квартиры сковородкой и обокрал его
По статье «Разбой» было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.  Происшествия
151
Весь список
Криминал
2 сентября 2017  11:36
Тольяттинка, отмечая день рождения, ударила мужа ножом Скорую помощь пострадавшему женщина вызвала самостоятельно.
Тольяттинка, отмечая день рождения, ударила мужа ножом
Скорую помощь пострадавшему женщина вызвала самостоятельно. Криминал
203
2 сентября 2017  10:23
В Сызрани задержали 24-летнего молодого человека, находившегося в федеральном розыске Местный житель год уклонялся от исправительных работ.
В Сызрани задержали 24-летнего молодого человека, находившегося в федеральном розыске
В Сызрани задержали 24-летнего молодого человека, находившегося в федеральном розыске Местный житель год уклонялся от исправительных работ. Криминал
188
1 сентября 2017  13:53
В Самаре сотрудник полицейского обвинили в превышении должностных полномочий Возбуждено уголовное дело.
В Самаре полицейского обвинили в превышении должностных полномочий
Возбуждено уголовное дело. Криминал
428
Весь список


Видео
24 августа 2017  10:48
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни. На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Опубликовано видео, снятое на заводе ГАЗ после резни
На заводе ГАЗ ужчина убил трёх человек из ревности и ранил ещё двух.
Криминал
859
8 августа 2017  09:59
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
СМИ опубликовали видео столкновения самолета с автомобилем в Чечне
Машина была припаркована у пешеходного перехода.
Происшествия
563
6 июня 2017  13:36
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
Появилось видео задержания Сергея Рубакова
На видео оперативники проверяют содержимое портфеля чиновника.
Криминал
7383
29 мая 2017  09:55
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео Об этом собщили очевидцы.
В Самаре на пересечении улиц Кирова и Ставропольской из земли забил фонтан: видео
Об этом собщили очевидцы.
ЖКХ
1543
22 мая 2017  09:52
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Синоптики рассказали, каким будет лето в России: Видео
Аномалий специалисты не обещают.
Экология
6168
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок. Здравоохранение
1947
Весь список

Фоторепортажи
13 августа 2017  12:12
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
В Самаре отметили День физкультурника: ФОТО
Центром праздника стала вторая очередь набережной Волги.
Спорт в регионе
683
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
2329
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
2136
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
1775
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
1935
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
6269
Весь список

Мероприятия
В Самарском юридическом институте прошли торжественные мероприятия, посвященные началу учебного года
В Самаре состоится фестиваль скандинавской ходьбы
В Самаре сотрудники ГИБДД помогали пешеходам переходить проезжую часть не только правильно, но и безопасно
Весь список
Популярное
за сегодня

В предстоящие выходные дни в Самаре будет жарко, с понедельника погода резко изменится

785

Самарцев приглашают на "Яблочный день"

690

В Безенчукском районе в озере Казаркино нашли труп мужчины

488
за неделю

Качество "нового фонтана" Победы "от Меркушкина" вместо снесённого советского потрясло самарцев

7278

Самарцы наблюдали, как на улице Молодогвардейской мужчина на поводке выгуливал тигра

3308

В предстоящие выходные дни в Самаре будет жарко, с понедельника погода резко изменится

1526
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Архив
новостей
Сентябрь 2017
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда