В Новокуйбышевске горел балкон в доме
12 мая 2017 12:32
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Сегодня, 12 мая утром по адресу: Новокуйбышевск, ул. Строителей, произошел пожар.
Горели домашние вещи на балконе на площади 3 м2.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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