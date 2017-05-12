В Новокуйбышевске горел балкон в доме

Я нашел ошибку
Главные новости: 
Гражданам, получавшим ЕДВ до 1 марта 2017 года, необходимо до 31 мая 2017 года обратиться в управление социальной защиты по месту жительства за возобновлением выплаты с заявлением, документами об отсутствии трудовой и (или) иных видов деятельности, справкой о размере пенсии (при условии, что размер их пенсии не превышает 19 500 рублей).
Вниманию пенсионеров: Изменены условия предоставления ежемесячных денежных выплат
В Нижнем Новгороде обсудили положительный опыт противодействия незаконным финансовым операциям.
Михаил Бабич провел совещание с руководством Волго-Вятского банка ПАО Сбербанк, правоохранительных и надзорных органов ПФО
В числе передовых на посевной кампании хозяйства Хворостянского, Сызранского и Приволжского районов.
На полях Самарской области яровой сев проведен на площади 600 тысяч гектаров
По просьбе администрации Самары.
Начало ремонтных работ на Волжском проспекте переносится на 15 мая
ОАО «ЭнергосбыТ Плюс Самара» объявляет мораторий на начисление пени и штрафных санкций в случае полного погашения задолженности за тепловую энергию в течение мая-июня 2017 года, а также предоставляет должникам возможность заключить соглашение о реструктуризации долга, при условии полной оплаты текущего потребления энергоресурсов.
У самарцев есть возможность оплатить задолженность за тепло без уплаты пени
В этой связи будет временно приостановлена подача горячего водоснабжения для потребителей Центрального и Автозаводского районов Тольятти.
22 мая начнутся гидравлические испытания теплосетей в Тольятти
Донором стал молодой человек, сдавший кровь и ее компоненты более 38 раз, вступивший в регистр потенциальных доноров костного мозга в 2014 г. Александр, ему 26 дет, родился в с. Обшаровка Самарской области, имеет два высших образования и добродушный характер.
В Санкт-Петербурге успешно трансплантировали костный мозг ребенку от донора из Самары
И пожелал губернатору неиссякаемой энергии, крепкого здоровья, благополучия, поддержки соратников и жителей, успехов в дальнейшей работе на благо региона.
Дмитрий Микель от имени депутатов Тольятти поздравляет Николая Меркушкина с пятилетием его назначения на пост главы региона
сегодня  Пятница, 12 мая, 18:24
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  +12 °C, Тольятти  +9 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 12/05:
USD 57.16
0.04
EUR 62.09
-0.07
Искать
Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Новокуйбышевске горел балкон в доме

12 мая 2017 12:32
131
В Новокуйбышевске горел балкон в доме
Устанавливают причину пожара.

Сегодня, 12 мая утром по адресу: Новокуйбышевск, ул. Строителей, произошел пожар.

Горели домашние вещи на балконе на площади 3 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.


Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



Закон
11 мая 2017  23:04
16 родителей учащихся не знали о том, что образование детей было бесплатным и выплачивали ежемесячные денежные средства.
Директор музыкальной школы Большечерниговского района незаконно взимал деньги за обучение
16 родителей учащихся не знали о том, что образование детей было бесплатным и выплачивали ежемесячные денежные средства.  Закон
211
11 мая 2017  19:54
Решается вопрос о его экстрадиции в Узбекистан.
В Чапаевске взят под стражу гражданин Узбекистана, находящийся в розыске за торговлю людьми
Решается вопрос о его экстрадиции в Узбекистан. Закон
397
11 мая 2017  16:50
В Самаре суд признал Сталина, пока непонятно в чем, виновным...
В Самаре суд признал Сталина, пока непонятно в чем, виновным...
 Напомним, Дамир Сталин -  первый секретарь самарского горкома КПРФ. Он один из четырех демонстрантов, кто на первомайской демонстрации на площади Куйбышева... Закон
440
11 мая 2017  14:40
Гособвинение требует приговорить Соколовского к 3,5 годам колонии общего режима. Перед заседанием блогер заявил, что объявит голодовку в случае, если его «посадят на общий режим». С предъявленным ему обвинением он не согласен.
Суд признал ловившего покемонов в храме блогера виновным
Гособвинение требует приговорить Соколовского к 3,5 годам колонии общего режима. Перед заседанием блогер заявил, что объявит голодовку в случае, если его... Закон
225
11 мая 2017  11:59
Житель Москвы ездил в Тольятти по поддельным правам
Житель Москвы ездил в Тольятти по поддельным правам
Мужчине грозит штраф или арест. Закон
194
10 мая 2017  22:42
Бездействие должностных лиц привело к появлению очагов заражения эпизоотии на территории сельского поселения Владимировка.
Ветеринарные врачи Хворостянского района проигнорировали сообщение фермера о падеже свиней
Бездействие должностных лиц привело к появлению очагов заражения эпизоотии на территории сельского поселения Владимировка.  Закон
712
10 мая 2017  22:04
Фурсову попросили денег
"Компенсацию страданий" Олегу Фурсову в размере 50 тыс. рублей уже необходимо платить.   Закон
513
Весь список
Происшествия
12 мая 2017  13:30
Житель Саратовской области ударил себя ножом в живот в супермаркете Мужчину госпитализировали.
Житель Саратовской области ударил себя ножом в живот в супермаркете
Мужчину госпитализировали. Происшествия
144
12 мая 2017  12:32
В Новокуйбышевске горел балкон в доме
В Новокуйбышевске горел балкон в доме
Устанавливают причину пожара. Происшествия
130
12 мая 2017  11:59
В Самаре нашли контрафактные вафли и уничтожили
В Самаре нашли контрафактные вафли и уничтожили
Изготовитель заплатит штраф в размере 100 000 рублей. Происшествия
570
Весь список
Криминал
12 мая 2017  13:51
В Самаре в больницу попали трое молодых людей с огнестрельными ранениями, один умер
В Самаре в больницу попали трое молодых людей с огнестрельными ранениями, один умер
Полицейские задержали 24-летнего гражданина, подозреваемого в убийстве Криминал
453
12 мая 2017  12:15
В Тольятти разбойник в маске и с ножом напал на торговый павильон
В Тольятти разбойник в маске и с ножом напал на торговый павильон
Полиция задержала ранее судимого горожанина. Криминал
147
12 мая 2017  10:27
В Самарской области вступил директора филиала одной из мелиоративных компаний отправят в колонию Его обвинили в мошенничестве.
В Самарской области директора филиала одной из мелиоративных компаний отправят в колонию
Его обвинили в мошенничестве. Криминал
182
Весь список


Видео
28 апреля 2017  09:27
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
В Самаре отказы от прививок рассматривают на специальной иммунологической комиссии: видео
Только 10% детей имеют настоящие противопоказания насчет прививок.
Здравоохранение
456
17 апреля 2017  13:33
В Самару приехал главный больничный клоун страны
В Самару приехал главный больничный клоун страны
Он пообщался с медиками и волонтерами.
Здравоохранение
1052
6 апреля 2017  11:00
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Двое работников Департамента образования Самары подозреваются в получении взятки
Консультанты отдела дошкольного образования получили от заведующей в общей сложности 20000 рублей.
Криминал
1216
21 марта 2017  09:51
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
В Жигулевске школьники взбунтовались против поборов на уборщицу
По словам учеников, они уже написали заявление в прокуратуру.
Социум
1437
12 января 2017  12:55
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Четверть самарцев страдают аллергией на холод
Об этом сообщают медики больницы им. Середавина.
Здравоохранение
2742
11 января 2017  09:18
Мэр Тольятти выступил с обращением на видео
Он говорит о главном событии в городе в прошедшем году.
Новости Тольятти
1620
Весь список

Фоторепортажи
6 мая 2017  11:59
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
В Самаре прошла репетиция Парада Победы с участием военной техники: ФОТО
На ней имели возможность присутствовать жители города.
Социум
1430
1 мая 2017  17:10
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
Самарцы получили возможность посидеть за рулем ретро-техники: фото
На площади им. Куйбышева состоялась выставка автомобилей.
Социум
1068
3 апреля 2017  09:35
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
В Самаре торжественно открылась «Пятерочка», 9-ти тысячный магазин для X5 Retail Group
Он расположен на ул. Промышленности, 307.
Социум
561
6 марта 2017  18:21
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Для жительниц Самары в честь 8 марта устроили праздник в фитнес-студии
Посетительницы получили возможность протестировать тренажеры, побывать на групповых занятиях и поучаствовать в конкурсах.
Социум
983
10 ноября 2016  13:10
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
«Искусство сохранять»: горожане могут до 13 ноября бесплатно посетить Самарский областной художественный музей
В честь своего 175-летия Сбербанк реализует в Самаре ряд социально значимых проектов.
Культура
2214
11 сентября 2016  21:23
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
На авиашоу в День города для самарцев в воздухе нарисовали большое сердце: ФОТО
Красочное мероприятие состоялось на набережной.
Социум
3238
Весь список

Мероприятия
Школьникам Советского района Самары полицейские торжественно вручили первые паспорта
Ирина Слуцкая проведет в Самаре мастер-классы по фигурному катанию и скандинавской ходьбе
В Самаре состоится джазовый фестиваль
Весь список
Популярное
за сегодня

МЧС Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий

617

В Самаре нашли контрафактные вафли и уничтожили

572

В Самарской области закрываются приемные Кадастровой палаты

527
за неделю

МЧС Самарской области предупреждает об ухудшении погодных условий

3420

В Тольятти маленький ребенок разбился, упав с пятого этажа дома на улице Тополиной

2741

Спасатели работали на 918 км трассы М-5, где столкнулись два автомобиля

1589
Праздники России

  • Персональные данные
  • Публикуем решение суда