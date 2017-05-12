В Новокуйбышевске горел балкон в доме

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Сегодня, 12 мая утром по адресу: Новокуйбышевск, ул. Строителей, произошел пожар.Горели домашние вещи на балконе на площади 3 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.