В Новокуйбышевске бродячий пёс покусал спасателя на территории спасательной станции

87

На протяжении двух дней бездомный пёс породы алабай не давал пройти спасателям ПСО Новокуйбышевска по территории подразделения, нападая на проходящих мимо людей. В следствие этого, спасатели не могли передвигаться по территории.Попытки выгнать пса за территорию подразделения не закончились успехом, спасатели обратились за помощью к оперативным службам Новокуйбышевска.Служба, которая занимается отловом бродячих животных в городе, так же не смогла помочь из-за отзыва лицензии.Сотрудники полиции, ЕДДС, 112 Безопасный город и Администрация Новокуйбышевска были не готовы оказать помощь спасателям, которые находятся на территории спасательной станции.Вечером, очередная попытка выгнать бродячую собаку своими силами, закончилась тем, что один из спасателей был атакован псом, в следствие чего получил рваные раны обеих рук и груди. Спасатель был срочно отправлен в больницу.После этого происшествия на место был отправлен наряд полиции и работники Охотничьего хозяйства.На данный момент пёс нейтрализован и отправлен на экспертизу для выявления бешенства, передает пресс-служба ПСС по Самарской области.Фото: пресс-служба ПСС по Самарской области