В Новокуйбышевске автомобиль "Киа" после столкновения с «Опель Корса» врезался в дерево

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После удара автомобиль Киа, выехал в газон и врезался в дерево. В результате столкновения водитель автомобиля Киа, самостоятельно обратилась в медицинское учреждение и была госпитализирована. Пассажирка автомобиля Киа, 1998 года рождения также самостоятельно обратилась в медицинское учреждение - отпущена домой.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД Самарской области