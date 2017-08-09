В Новокуйбышевске автобус, выезжая с осмотровой канавы, задавил насмерть автослесаря

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В мае этого года водитель из муниципального пассажирского транспортного предприятия загнал автобус ЛиАЗ на осмотровую канаву на осмотр. Автослесарь проверил тормозную систему машины и сказал водителю, что автобус исправен, и его можно выгонять.Водитель завел автобус и тронулся. Услышав посторонний звук, он остановился и вышел из кабины. Слесаря он обнаружил мертвым под автобусом.Комиссия выяснила, что причиной гибели слесаря стала плохая организация работы на производстве.