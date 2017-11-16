В Новокуйбышевске 21-летний водитель сбил женщину-пешехода и врезался в дерево

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Дорожно-транспортное происшествие произошло днем 14 ноября текущего года на улице Молодежная в городе Новокуйбышевске. 21-летний водитель автомобиля «Hyundai» (водительский стаж - 3 года) двигался со стороны улицы Островского в направлении улицы Дзержинского. По предварительной версии полицейских, в пути следования молодой человек допустил наезд на женщину 1964 года рождения, переходившую дорогу вне пешеходного перехода. После наезда на пешехода транспортное средство выехало на газон и столкнулось с деревом.В результате ДТП женщина получила травмы и обратилась в медучреждение. После оказания помощи пострадавшая направлена домой. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.