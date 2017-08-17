В Новокуйбышевске 18-летний парень на Chevrolet Niva врезался в Toyota Land Cruiser

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Вечером 16 августа на улице Гранной в городе Новокуйбышевске произошло ДТП. 18-летний водитель автомобиля «Chevrolet Niva» (стаж - 1 день) двигался по кольцевой развязке со стороны Старого Новокуйбышевского шоссе в направлении поселка Гранный.По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда, молодой человек допустил столкновение с автомашиной «Toyota Land Cruiser» под управлением мужчины 1974 года рождения (стаж - 21 год). В результате ДТП 17-летний пассажир «Chevrolet Niva» получил телесные повреждения, с которыми был доставлен бригадой «скорой помощи» в медицинское учреждение. Врачи приняли решение о госпитализации пострадавшего.В целом за 16 августа на территории Самарской области зарегистрировано 9 ДТП. При этом 10 человек получили ранения различной степени тяжести, в том числе - двое несовершеннолетних. Погибших нет, сообщает облМВД.