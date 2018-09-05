В Новокуйбышевске 16-летний мотоциклист нарушил ПДД и столкнулся с авто «Лада»

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Одно из ДТП произошло в 14:25 в Новокуйбышевске. 16-летний водитель управляя мотоциклом «JIANSHE» двигался по улице Белинского со стороны улицы Горького в направлении улицы Миронова. В пути следования молодой человек на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог не уступил дорогу авто «Лада» под управлением женщины 1986 года рождения (водительский стаж 10 лет).В результате ДТП водитель мотоцикла получил травмы. После осмотра медработниками на месте происшествия пострадавший от госпитализации отказался.По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водители находился в трезвом состоянии. По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.Фото: пресс-служба ГУ МВД по Самарской области