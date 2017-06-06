В Новокуйбышевске 10 человек тушили пожар в квартире

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Вечером 5 июня по адресу: г.о. Новокуйбышевск, ул. Свердлова, произошел пожар.Горели домашние вещи в квартире на 10 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.