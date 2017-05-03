В Нижнем Новгороде лихач на BMW почти час терроризировал на дороге автобус с детьми
3 мая 2017 22:19
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Выяснилось, что за рулем - сын бизнесмена, у которого с местной полицией особые отношения. Впрочем, позже против гонщика все-таки завели уголовное дело. Шокирующие кадры обнародованы в Сети. Визг тормозов и детские крики. Школьников бросает по салону. А лихач на дорогом BMW уже заходит на новый вираж. И снова подрезает автобус, на борту которого написано: "Осторожно, дети!".
Эта безумная гонка длилась больше сорока минут. Автоинспекторы, которым за это время звонили несколько десятков раз, лишь молчали в трубку. Как станет известно позже, за рулём BMW - 32-летний Артем Квасников. Он может позволить себе опасные маневры, ведь его отец – поставщик главной столовой ГИБДД области. Нам подтвердила это секретарь начальника тыла.
Более того, наш источник сообщил, что раньше номер автомобиля был на полицейской машине, но, видимо, вкусные обеды помогли закрепить его на бампере BMW. Возможно, поэтому автоинспекторы и не попытались прекратить ралли по городу.
"Мы испугались за детей. Их было 40 человек, они могли удариться, стукнуться. Если была бы высокая скорость", - вспоминает мать ребенка. Семья Квасникова живет вот в этом элитном коттедже за городом. Попросив не показывать лица, молодой лихач всё же согласился объяснить свои безумные действия.
"Я сел в машину, хотел выехать с парковки, мне перегородил путь автобус, я попытался объехать авто, но водитель вышел и обозвал меня", - рассказал автомобилист.
Золотого мальчика обозвали, и поездка в музей едва не закончилась серьезной аварии для сорока детей. Местные следователи возбудили уголовное дело. Они изучат поведение лихача, но вот о действиях автоинспекторов в официальном комментарии - ни слова. По словам родителей испуганных школьников, именно поэтому они и выложили в Сеть видео. Говорят, только так могут добиться справедливости.
Фото mk.ru
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