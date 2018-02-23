В Нефтегорском районе за мошенничество пойдет под суд бывший лучший участковый Самарской области
23 февраля 2018 15:33
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Нефтегорским межрайонным прокурором утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего участкового уполномоченного полиции Александра Вельматкина, обвиняемого по статьям "Воспрепятствование законной предпринимательской деятельности" и "Покушение на мошенничество с причинением значительного ущерба гражданину с использованием служебного положения".
По версии следствия, 23.10.2017 старший участковый уполномоченный полиции Вельматкин без законных оснований провел проверку магазина ООО «Светлана» в селе Дмитриевка. Он незаконно осмотрел помещение магазина, продукцию в магазине и на складе, истребовал учредительные и правоустанавливающие документов у представителя юридического лица. Фактически деятельность магазина во время проверки была прекращена.
Помимо этого полицейский создал у представителя фирмы ложное представление о неблагоприятных последствиях для указанного юридического лица в результате проведенной им проверки магазина и предложил передать ему вознаграждение в размере 50 тысяч рублей за помощь в решении данного вопроса.
Вельматкин был задержан сотрудниками МВД Самарской области 15.11.2017 при передаче денег от представителя ООО «Светлана».
В ходе расследования Вельматкин вину в совершении инкриминированных преступлений признал полностью.
Уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Нефтегорский районный суд, сообщает пресс-служба облпрокуратуры.
В 2016 и 2017 году Александр Вельматкин дважды побеждал на региональном этапе конкурса «Народный участковый» и представлял Самарскую область на федеральном уровне.
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