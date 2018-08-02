В Нефтегорском районе водитель съехал в кювет и врезался в опору газопровода

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ДТП произошло ночью в Нефтегорском районе. Водитель 1993 года рождения, управляя автомашиной «Лада Приора», двигался по автодороге «Самара — Оренбург» — Утевка — Максимовка — «Богатое — Самара — Оренбург». По предварительной информации полицейских, на 5 км. данной автодороги, водитель не не выбрал безопасную скорость движения, не справился с рулевым управлением, допустил съезд транспортного средства в правый кювет по ходу движения, с последующим наездом на опору газопровода. В результате ДТП пострадал водитель автомашины «Лада Приора», мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение с травмами головы, спины, груди.По факту случившегося сотрудники органов внутренних дел проводят проверку, сообщает облМВД.