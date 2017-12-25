В Нефтегорском районе водитель УАЗа выехал на "встречку", где столкнулся с «Toyota», водитель иномарки госпитализирована

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Из собранных полицейскими материалов следует, что «УАЗ» под управлением водителя 1976 года рождения двигался со стороны Самары в сторону села Кулешовка. В условиях снегопада водитель не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Toyota» под управлением 35-летней автолюбительницы. В результате аварии женщина госпитализирована, водитель отечественного автомобиля после осмотра медиками от госпитализации отказался.По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к участникам дорожного движения с убедительной просьбой проявлять повышенную внимательность и бдительность на дороге. Выезд на полосу встречного движения с нарушением ПДД несет тяжкие последствия. Только неукоснительное соблюдение Правил дорожного движения гарантирует сохранение жизни и здоровья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Самарской области.Фото: ГУ МВД России по Самарской области