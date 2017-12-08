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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

В Нефтегорском районе в ДТП с ВАЗ 2110 и Hino пострадала девочка

8 декабря 2017 13:50
104
В Нефтегорском районе в ДТП с ВАЗ 2110 и Hino пострадала девочка Также госпитализирован один из водителей.
Также госпитализирован один из водителей.

Утром 7 ноября мужчина 1980 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ 2110, двигался со стороны города Самара в направлении города Нефтегорск по автодороге «Подъезд к г. Оренбург от М-5 Урал». По предварительной информации полицейских, водитель выбрал скорость движения транспортным средством несоответствующую условиям, в результате чего допустил наезд на стоящий в попутном направлении автомашину Hino.

В результате ДТП водитель автомашины ВАЗ был госпитализирован с травмами лица, ног и груди. Также пострадала 9-летний пассажир автомашины ВАЗ, она была госпитализирована с травмами груди.
Ведется проверка, сообщает облМВД.

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Комментарии



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