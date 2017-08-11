В Нефтегорском районе в ДТП пострадали две женщины и младенец

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9 августа на улице Покровской в селе Покровка Нефтегорского района произошло ДТП. 58-летний водитель автомобиля «Lada Granta» (стаж - 39 лет) двигался со стороны села Максимовка в направлении села Утевка. По предварительной версии полицейских, нарушив правила очередности проезда нерегулируемого перекрестка равнозначных дорог, автомобилист допустил столкновение с автомашиной «Hyundai Solaris» под управлением мужчины 1988 года рождения (стаж - 10 лет).В результате ДТП три пассажирки отечественного авто - женщины 1960 и 1984 годов рождения, а также 2-летняя девочка - получили телесные повреждения. После оказания медицинской помощи пострадавшие отпущены домой.Всего за 10 августа на территории Самарской области зарегистрировано 17 ДТП. При этом 1 человек погиб, еще 18 получили ранения различной степени тяжести, в том числе - трое несовершеннолетних. Участник одной из аварий отказался от прохождения медицинского освидетельствования.