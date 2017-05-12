В Нефтегорском районе в ДТП пострадали четыре человека, в том числе малолетний ребенок

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Вечером 11 мая в дежурную часть МО МВД России «Нефтегорский» поступило сообщение о том, что на 23 километре автодороги «Алексеевка - Богдановка - Подъем-Михайловка» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автомобилей.По предварительной информации, водитель автомобиля марки «Skoda Rapid», двигаясь из села Дмитриевка в сторону Алексеевки, не справился с управлением, выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Niva. В результате ДТП травмы различной степени тяжести получили оба водителя, а также пассажиры отечественного автомобиля, среди которых - малолетний ребенок. Все пострадавшие госпитализированы в Нефтегорскую центральную больницу.Ведется проверка, сообщает облМВД.